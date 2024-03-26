Поїзд робитиме зупинки в Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Чехії.

Увечері 25 березня 2024 року в свій перший рейс вирушив новий 15-годинний нічний потяг від компанії European Sleeper "Брюссель – Прага". Із бельгійської столиці потяг вирушив о 19:22, а прибув до Праги о 10:56 наступного ранку, пише The Sun.

На маршруті передбачено вісім додаткових зупинок, зокрема в Антверпені, Роттердамі, Амстердамі, Берліні та Дрездені. Таким чином, поїзд з'єднає чотири європейські столиці – Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Чехії.

Із Брюсселя поїзд вирушатиме щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці, а назад із Праги – щонеділі, щовівторка та щочетверга.

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За даними видання, вартість квитків стартує від 129 євро з людини, а ліжко-місце в тримісному купе обійдеться в 219 євро.

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Також цього року планується запуск рейсів між Парижем і Берліном, Парижем і Мадридом, а також Парижем і Барселоною, Брюсселем і Берліном, Льєжем і Маастрихтом і ще за кількома напрямками.

Крім того, раніше цього року стало відомо, що Італія та Словенія планують відродити історичний маршрут між країнами, який востаннє виходив на маршрут понад 100 років тому.

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