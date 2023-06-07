Польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України.

Держприкордонслужба України заявила, що виїзд вантажівок до Польщі через пункт пропуску "Шегин" заблоковано.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі.

Зазначається, що пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі.

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У ДПСУ пообіцяли повідомити про відновлення пропускних операцій, а поки просять обирати інші шляхи до Польщі.

Пункт пропуску на польскому кордоні

4 травня також розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Тоді польською стороною було призупинено оформлення вантажівок на в’їзд та виїзд.

Станом на 8 травня 2023 року Україна знайшла спосіб розблокувати найбільший пункт пропуску на польському кордоні. Було ухвалено рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу.

З 15 травня рух вантажівок через пункт "Ягодин - Дорогуськ" було відновлено у звичайному режимі. Тоді рішення було досягнуто у результаті перемовин із Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі та керівництвом Люблінського воєводства.

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