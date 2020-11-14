Раніше країни в усьому світі обмежили авіасполучення, щоб стримати зростання інфікованих коронавірусом.

Заборони на польоти не є ефективним заходом у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Читайте такожВ Україні ввели держзбір за пасажирів і вантаж при авіаперельотахПро це заявила єврокомісар з транспорту Адіни Валеан. "Ми не вважаємо заборони на польоти ефективними в стримуванні пандемії", - сказала Валеан, передають "РИА Новости".

Раніше країни в усьому світі обмежили авіасполучення, щоб стримати зростання інфікованих коронавірусом.

Європейські країни закрили кордони в березні у зв'язку з пандемією коронавірусу. У травні обмеження на пересування між країнами ЄС почали знімати, також було вирішено відкривати авіасполучення з іншими державами, де ситуація з коронавірусом менш напружена. Єврокомісія раніше дозволила зберегти обмеження на перельоти, але рекомендувати виконати це рішення не планує, пише агентство з посиланням на Єврокомісію.

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Автор: УНІАН