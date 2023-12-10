Також змінено роботу світлофорних об’єктів по маршруту для надання права пріоритетного проїзду.

У зв’язку з закриттям ділянки метро у Києві, для дублюючого пасажирського наземного транспорту оперативно організовують спеціальні смуги руху, щоб сприятиме стабільному перевезенню пасажирів.

"Зараз фахівці працюють над терміновим запровадженням відокремленої смуги руху для громадського транспорту на вул. Васильківській та площі Либідській. Рух відокремленою смугою планують організувати вже з понеділка, 11 грудня", - йдеться у повідомленні Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що рух наземного транспорту було організовано з п’ятниці, 8 грудня, у зв’язку з невідкладним ремонтом перегінного тунелю від станції метро "Теремки" до станції "Либідська". Наразі 77 автобусів та 20 тролейбусів перевозять пасажирів за маршрутами №2-М та №43-К, що дублюють рух закритою ділянкою "синьої" гілки метро

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За інформацією КМДА, вже внесено зміни у роботу світлофорних об'єктів для надання права пріоритетного проїзду рухомому складу громадського транспорту на вулиці Васильківській та проспекті Голосіївському.

Завдяки посиленню роботи маршруту № 50-К вдалося частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську.

Киянам нагадали, що до завершення ремонтних робіт, організовано рух наземного транспорту за маршрутами:

тимчасовий автобусний маршрут №2-М "Кібернетичний центр – ст. м. "Теремки" – ст. м. "Либідська", на якому працюють 77 автобусів з інтервалом руху 1 хв.;

тимчасовий тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – ст. м. "Либідська", на якому працюють 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.

Також шлях автобусного маршруту №38 подовжено до ст. м. "Либідська". На маршруті працюють п'ять автобусів з інтервалом у 17 хв.

На тролейбусному маршруті №50к "вул. Милославська – пл. Дарницька" збільшено кількість рухомого складу - працює 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв.

Руйнування тунелю у метро Києва - головні новини

З 8 грудня у Києві між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбуватиметься між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" повністю зупинили до завершення робіт.

Директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації Руслан Кандибор вчора заявив, що влада Києва розглядає можливість запуску човникового руху через непошкоджений тунель між станціями метро "Деміївська" і "Теремки". За словами чиновника, інтервал руху між поїздами складатиме до півгодини. Він також пояснив, що проблема існує на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська". На початку листопада тут були виявлені тріщини та просідання грунту. Ситуація погіршилася останніми днями, і через тріщини стала просочуватися вода. Це може призвести до обвалу. З цієї причини було ухвалено рішення закрити декілька станцій синьої лінії метро.

Кандибор уточнив, що зараз триває укріплення тунелю зсередини, і були встановлені маяки, щоб уникнути поширення тріщин. При цьому закриття ділянки метро дозволило стабілізувати рух води та уникнути підтоплень.

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