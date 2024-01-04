Укріплення не дало результатів, у тунелі просочується вода.

В аварійному тунелі між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" встановлені підсилюючі конструкції та застосовані закріплюючі розчини, але вода продовжує потрапляти в тунель.

Про це сказала експерт Національного наукового центру "Інститут судових експертиз" імені Бокаріуса Тетяна Арнаут в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що вчора, 3 січня, експерти центру разом з експертами Науково- дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності та фахівцями Харківського метрополітену вже втретє оглянули тунелі київського метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська". "Під час огляду виявлені тріщини конструкцій тунелю. Комісія провела відповідні заміри глибини та ширини розкриття", - повідомила вона.

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Арнаут розповіла, що при огляді було встановлено, що в тунелі змонтовано тимчасові підсилюючі конструкції. "Але вони тимчасові. Вони можуть сповільнювати погіршення ситуації, однак гарантії, що не будуть утворюватися нові тріщини немає. Також продовжується нагнітання закріплюючих розчинів . І в результаті проведення вищезазначених заходів ситуація не покращилася і вода продовжує потрапляти в тунель", - наголосила вона.

Експерт зазначила, що було затребувано в органа досудового розслідування вичерпний перелік проектної, виконавчої та інших документацій, які необхідні для проведення експертизи. За її словами, комісія експертів в першу чергу вивчає, чи посадові особи, які відповідають за експлуатацію та утримання в належному технічному стані тунелю, своєчасно виявили пошкодження тунелю, чи правильно оцінили їх та наслідки, які можуть бути, і чи зробили відповідні дії, щоб виправити аварійну ситуацію. При цьому додала, що на даний час документи в повному об’ємі комісія не отримала.

Арнаут розповіла, що під час проведення експертних оглядів були відібрані зразки грунту, води, наростів для проведення досліджень в лабораторних умовах. Вона зазначила, що орієнтовний термін виконання експертизи десь два тижні.

Ситуація з Київським метро - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 9 грудня рух поїздів між станціями столичного метрополітену "Либідською" та "Деміївською" повністю зупинено через тріщини і підтоплення тунелю, що могло призвести до обвалу.

Директор департаменту транспорту Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор зазначав, що проблема існує на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

17 та 19 грудня 2023 року правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро "Деміївська". Виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.

Зафіксовані результати огляду скеровані до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", а також причин виникнення аварійної ситуації.

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