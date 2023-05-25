RegioJet вводить єдині квитки з Праги до Харкова, Полтави, Запоріжжя та Дніпра.

Чеська залізнична компанія RegioJet RegioJet вводить єдині квитки з Праги до Харкова, Полтави, Запоріжжя та Дніпра.

Як повідомляє чеське видання Zdopravy з посиланням на прес-реліз перевізника, рішення було ухвалено на тлі досягнення домовленості з "Укрзалізницею" щодо розширення співпраці у сфері продажу квитків в Україну.

Пасажири зможуть доїхати з Праги в Україну по одному квитку незалежно від стиковок та пересадок. Повідомляється, що пасажири можуть доїхати нічним поїздом RegioJet до польського Перемишля, де пересядуть на потяги УЗ. Також RegioJet розширила пропозицію стиковок з Україною.

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Поїздка в один кінець в найдальший пункт Запоріжжя коштує від 70,9 євро. Вартість квитків до Харкова стартує від 69,2 євро.

Потяги до Чехії

28 березня 2022 року "Укрзалізниця" разом з чеською залізницею призначила додатковий безкоштовний евакуаційний рейс, на якому можна було виїхати до Чехії з Львівської області.

RegioJet з червня 2022 року запустила щоденне курсування нічних поїздів з Праги до Перемишля, з подальшою пересадкою на поїзд УЗ до Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва. За перший рік роботи маршруту Прага-Перемишль потяги компанії перевезли 110 тисяч пасажирів.

11 червня 2022 року було запущено регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом. Перевізник RegioJet з Чехії цим рішенням відреагував на підвищення попиту з боку українців. Повідомлялося, що українці зможуть придбати квиток з Праги до Львова за 229 крон, а це приблизно 294 гривні, а до Києва – 639 крон, а це приблизно 820 гривень.

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