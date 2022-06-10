Вартість квитків стартує приблизно від 300 гривень.

Регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом запускають з 11 червня. Перевізник RegioJet з Чехії цим рішення відреагував на підвищення попиту з боку українців

Про це пише Radio Prague International.

"Перевізник повторює маршрут проходження гуманітарних поїздів, які відбувають з Праги в Пшемисль. У місто, яке знаходиться на кордоні з Україною, приймало біженців і гуманітарну допомогу з початку агресії Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Українці зможуть купити квиток з Праги до Львова за 229 крон, а це приблизно 294 гривні, а до Києва - 639 крон, а це приблизно 820 гривень

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 березня Укрзалізниця разом з Чеською залізницею призначила додатковий безкоштовний евакуаційний рейс, на яких можна було виїхати до Чехії з Львівської області.

За даними МВС, спеціальні візи в Чеській Республіці отримали близько 345,2 тисячі біженців. Майже дві п'ятих з них - діти.

Загалом, за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, кількість осіб, які залишили Україну з початку повномасштабної війни, перевищує 5,5 мільйона найбільша кількість - понад 3 мільйони - українців виїхали до Польщі.

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