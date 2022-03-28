Рейс Мостиська ІІ - Богумін заплановано на 30 березня.

Укрзалізниця разом з чеською залізницею призначила додатковий безкоштовний евакуаційний рейс, яким можна виїхати до Чехії зі Львівської області.

Про це український перевізник повідомляє у своєму Telegram-каналі.

"Поїзд Мостиська ІІ - Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 30 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 22:36", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що можливе продовження маршруту поїзда до міста Брно з боку чеських залізниць.

У повідомленні також додали, що дістатися станції Мостиська можна електричкою зі Львова - найзручніший рейс відправляється о 09:02 і прибуває на станцію Мостиська ІІ об 11:03.

Де знаходиться станція Мостиська II

Мостиська ІІ - це проміжна прикордонна залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці. Розташована в селі Мостиська Другі Мостиського району Львівської області на лінії Львів - Мостиська II між станціями Мостиська I (7 км) та Медика (8 км).

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" повернула платний проїзд рейсами із заходу в центр, на схід та на південь, а також за кордон.

А в Києві відновлює повноцінний кільцевий маршрут міської електрички.

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