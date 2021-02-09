Дорожники задіяли понад 1,6 тисячі одиниць спецтехніки для розчищення снігу.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") залучило 1 667 одиниць спецтехніки та 1 939 працівників для розчищення доріг державного значення.

Читайте такожДругий день снігопаду: ситуація на дорогах Києва станом на ранок (карта)

Про це повідомила прес-служба агентства на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також до ліквідації наслідків негоди залучили 120 одиниць техніки та 435 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що сьогодні, 9 лютого, о 6:00 сильний сніг спостерігався у Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Луганській областях при температурі повітря від -7 до -10°С.

Сніг з дощем фіксувався в Закарпатській та Кіровоградській областях, а в Дніпропетровській і Полтавській - крижаний дощ при температурі -7°С.

Крім цього, на перевальних ділянках доріг Закарпатської та Львівської областей за ніч випало до 10 см снігу, а в Івано-Франківській області був зафіксований дощ.

"Покриття доріг мокре і місцями засніжене. Температура повітря коливається від -7° до +3°С", - сказано в повідомленні.

Також прес-служба повідомила, що до 30 см снігу випало у Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Повідомляється, що стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений, в окремих місцях - снігові замети.

Що цьому передувало

Рятувальники закликають українців у період негоди утриматися від поїздок на автомобілях.

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 9 лютого, в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця, вночі в північній частині та в Харківській області значний сніг, хуртовини, в центральних областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь (і рівень небезпеки - жовтий).

По Києву та Київській області 9 лютого на дорогах ожеледиця, вночі значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с.

У ДСНС підкреслюють, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та призупинення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець