На проспекті розпочинається новий етап капітального ремонту.

У Києві на проспекті Степана Бандери з 07:00 16 березня до 31 серпня частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба КК «Київавтодор».

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«На проспекті розпочинається новий етап капітального ремонту. Дорожники працюватимуть на частині від вулиці Олени Теліги до проспекту Оболонського (найближчі тижні – від вулиці Олени Теліги до залізничної станції «Зеніт») у напрямку ст. м. «Почайна», - йдеться у повідомленні.

Основні ремонтні роботи тут планують завершити до кінця серпня.

Під час робіт рух буде обмежено частково.

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Автор: Тамара Отовська