Станом на ранок 18 січня рух транспорту ускладнено на кількох найважливіших транспортних артеріях Києва.
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Як свідчать дані карт Google, затор виник на Русанівському мосту. На мосту Патона і Русанівському мосту рух автомобілів ускладнено.
Великі затори ускладнили рух на вулиці Олени Теліги, там сталася дорожня аварія.
Дороги на столичному Подолі перевантажені. На вулиці Набережно-Хрещатицькій виникла велика пробка.
На проспекті Перемоги пробка тягнеться від станції метро КПІ і триває на бульварі Тараса Шевченка.
На Броварському проспекті в напрямку Києва сталися три ДТП.
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