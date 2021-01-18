Затори в Києві: на Броварському проспекті зранку сталося три аварії

На проспекті Перемоги затор тягнеться від станції метро КПІ і продовжується на бульварі Тараса Шевченка.

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