У ДПСУ попереджають, що через це оформлення громадян може тривати довше.

У деяких пунктах пропуску на Львівщині польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю, інформує Державна прикордонна служба України. Звертається увага, що нова процедура передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України.

"Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше", - попередила ДПСУ у Telegram.

Нові правила перетину кордону - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз вирішив змінити правила перетину кордону – скасувати штампи у паспортах, але ввести сканування обличчя та відбір відбитків пальців.

Нову процедуру хотіли ввести ще у 2024 році, але Франція висловила побоювання, що це може негативно вплинути на проведення чемпіонату світу з регбі восени 2023 року та Олімпійських ігор влітку 2024 року. Тому впровадження було перенесено спочатку на 6 жовтня 2025 року, а потім на листопад 2025 року.

Згодом Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон повідомила, що система не буде запущена у листопаді, як планувалось. Причиною у ЄС називали те, що деякі країни не готові. Однак Йоханссон повідомила, що розглядається варіант поетапного впровадження системи біометричного контролю.

