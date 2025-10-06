За словами Демченка, можливо, не всі країни ЄС запровадять нову систему одночасно.

Європейський Союз змінює правила перетину кордону – з 12 жовтня до процедури, яка передбачає сканування обличчя та зняття відбитків пальців, мають доєднатися всі країни ЄС, й вона відбуватиметься постійно для кожної людини при в’їзді та виїзді. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Європейський союз хоче модернізувати фактично свою таку базу даних для того, щоб поєднати різні країни, посилити безпеку і щоб була можливість у прикордонників різних країн, зокрема по зовнішнім кордонам Шенгенської зони, контролювати в’їзд-виїзд громадян третіх країн, до яких відносяться й українці, що в’їжджають чи виїжджають, чи перебувають на території країн Європи", - сказав речник.

За його словами, це робиться для того, щоб забезпечити необхідні заходи контролю. Польща вже почала тестувати цю систему, а з 12 жовтня така процедура має поступово впроваджуватися в різних країнах. Водночас Демченко не виключає, що вона розпочнеться відразу однаково на всіх відповідних кордонах.

Відео дня

"Не обов'язково, що саме 12 числа по всіх зовнішніх кордонах Шенгенської зони ця система повноцінно запрацює, бо, як бачимо, Польща вже тестує, хтось може розпочати такі заходи після 12 жовтня", - сказав він.

Зазначена система, додав прикордонник, передбачає збір інформації - фотографії людини, яка перетинає кордон, відбитки пальців, внесення інформації про паспортні дані тощо. Відповідна база даних, яка постійно наповнюватиметься, міститиме інформацію щодо в'їзду та виїзду в країни Європи. Звісно, за словами Демченка, через зняття біометричних даних тощо ці заходи збільшать час на оформлення. Хоча, сподівається він, затягування, скоріш за все, відбуватиметься тільки, коли ця система тестуватиметься. Однак людям варто врахувати можливість затримування у часі під час перетину кордону, попереджає Демченко.

За наявною інформацією, таку процедуру потрібно буде проходити не одноразово, а щоразу під час перетну кордону з країнами ЄС.

"Потрібно буде проходити при в’їзді та при виїзді. Це для того, щоб повноцінно ідентифікувати особу. Як воно відбуватиметься на практиці, мені складно сказати, бо це відбувається за межами України. І ми також користуємося тією інформацією, яку отримуємо або від наших колег по той бік кордону, або ж з офіційних повідомлень Європейського Союзу", - пояснив представник ДПСУ.

Нова система перевірки громадян на кордоні з Україною - подробиці

Нагадаємо, Європейський Союз змінює правила перетину кордону, що передбачає скасування штампів у паспортах. Водночас вводиться сканування обличчя та відбір відбитків пальців. Впровадження нової системи декілька разів переносились, проте у вересні 2025 року Польща почала цю процедуру у тесовому режимі. Через це на кордонах, зокрема, при його перетині на Львівщині, створилися величезні черги, транзитні пасажири скаржилися, що запізнюються на літаки та поїзди.

Вас також можуть зацікавити новини: