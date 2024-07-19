Підвищення вплинуло на всіх власників транспортних засобів, які виїжджають за межі України до європейських країн.

В Україні підвищилась вартість полісів "Зелена картка", зміни набули чинності 19 липня. Підвищення торкнулось всіх категорій транспортних засобів – легковиків, автобусів, вантажних автомобілів та мотоциклів.

З даними МТСБУ, вартість страхових платежів за договорами страхування "Зелена картка" тепер становить:

Легкові авто пасажиромісткістю до 9 осіб та автомобілі загальною масою до 3,5 тис кг:

Відео дня

• На 15 днів – 1 214 грн (було 1 156 грн);

• На 1 місяць – 1 934 грн (було 1 841 грн);

• На 3 місяці – 5 217 грн (було 4 968 грн);

• На 6 місяців – 10 120 (було 9 636 грн);

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• На 1 рік – 13 493 грн (було 12 849 грн).

Автобуси:

• На 15 днів – 4 542 грн (було 4 235 грн);

• На 1 місяць – 6 342 грн (було 6 039 грн);

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• На 3 місяці – 12 639 грн (було 12 035 грн);

• На 6 місяців – 22 129 (було 21 072 грн);

• На 1 рік – 41 110 грн (було 39 147 грн).

Вантажні авто:

• На 15 днів – 2 598 грн (було 2 474 грн);

• На 1 місяць – 3 794 грн (було 3 613 грн);

• На 3 місяці – 9 222 грн (було 8 781 грн);

• На 6 місяців – 17 019 грн (було 16 206 грн);

• На 1 рік – 32 196 грн (було 30 658 грн).

Мотоцикли:

• На 15 днів – 494 грн (було 471 грн);

• На 1 місяць – 674 грн (було 642 грн);

• На 3 місяці – 1 574 грн (було 1 499 грн);

• На 6 місяців – 2 878 (було 2 741 грн);

• На 1 рік – 4 497 грн (було 4 283 грн).

"Зелена картка" є міжнародним договором (полісом) страхування автоцивільної відповідальності. Поліс є необхідним для поїздок автомоторним транспортом за кордон і не виступає у якості заміни поліса страхування цивільної відповідальності автовласників при поїздках в країні реєстрації авто.

Актуальні економічні новини в Україні

Нагадаємо, раніше експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін пояснив, кому та на яких умовах будуть призначати пенсію по втраті годувальника.

За його словами, у разі померлого годувальника сім'ї, право на пенсію мають непрацездатні родичі померлого. Мова насамперед йде про чоловіка або дружину, якщо останні вже досягли пенсійного віку або мають групу інвалідності.

А ще раніше стало відомо, що у Пенсійному фонді приступили до виплачування нових видів допомог. Їх можуть отримати громадяни, які працюють в особливих умовах або мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

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