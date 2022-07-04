Ринок наповнюється дизелем та бензином.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна потроху виходить з кризи нестачі пального.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон у Києві.

Глава держави заявив, що"уряд потроху виконує завдання з наповнення енергоносіями нашої держави".

"Складно також. Ви знаєте всі причини. Крім розбомблених наших нафтопереробних потужностей, крім цього, ви знаєте, що Росія стріляє по будь-яких шляхах, включаючи залізницю, мости, будь-які мостові переходи тощо, щоб ми не отримували з вами ні дизель, ні бензин", - заявив президент.

"Проте, я вважаю, потроху ми виходимо з цієї енергетичної кризи, і наповнення ринку (пальним - УНІАН) потроху відбувається", - заявив Зеленський.

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

Росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз на території України.

Крім того, було знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська область).

Знищення нафтобаз і припинення поставок з Росії та Білорусі спровокувало гостру нестачу палива в Україні.

В Україні в останній тиждень квітня 2022 року почався дефіцит пального на АЗС. Станом на початок червня ситуація дещо покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

28 червня в профільному комітеті парламенту спрогнозували, що до кінця липня ліміти на відпуск палива на АЗС будуть підвищені або скасовані.

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