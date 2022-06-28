До кінця липня ліміти на відпуск пального на АЗС будуть підвищенні або скасовані.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку народний депутат України Андрій Герус висловив під час брифінгу.
За його словами, у червні на український ринок завезли понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів, 400 тисяч тонн - це дизель, 200 тисяч - бензин та скраплений газ. Це на 50% більше, ніж у травні. Всі нафтопродукти імпортовані з європейських ринків.
"Найближчим часом, ми сподіваємося, вже в липні ситуація буде нормалізована. Якщо на сьогоднішній день на деяких АЗС є ліміт на одну машину 40 літрів, а на деяких АЗС - 20 літрів, то в липні ці ліміти або будуть підвищені, або до кінця липня зняті, й українські автомобілісти зможуть вільно заправлятися у будь-якому обсязі", - сказав Герус.
Він зазначив, що зараз у центрі та на сході країни поки спостерігається певний дефіцит пального, але на заході або не значні, або вже навіть відсутні черги на АЗС.
Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. Станом на початок червня ситуація дещо покращилась, обмеження на відпуск пального пом’якшились до 20-30 літрів у бак.
У квітні внаслідок авіаударів було знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуку (Полтавська обл.). Також росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз.
До війни великі обсяги пального в Україну постачалися з Росії та Білорусі.