У червні на український ринок завезли понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів.

До кінця липня ліміти на відпуск пального на АЗС будуть підвищенні або скасовані.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку народний депутат України Андрій Герус висловив під час брифінгу.

За його словами, у червні на український ринок завезли понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів, 400 тисяч тонн - це дизель, 200 тисяч - бензин та скраплений газ. Це на 50% більше, ніж у травні. Всі нафтопродукти імпортовані з європейських ринків.

"Найближчим часом, ми сподіваємося, вже в липні ситуація буде нормалізована. Якщо на сьогоднішній день на деяких АЗС є ліміт на одну машину 40 літрів, а на деяких АЗС - 20 літрів, то в липні ці ліміти або будуть підвищені, або до кінця липня зняті, й українські автомобілісти зможуть вільно заправлятися у будь-якому обсязі", - сказав Герус.

Він зазначив, що зараз у центрі та на сході країни поки спостерігається певний дефіцит пального, але на заході або не значні, або вже навіть відсутні черги на АЗС.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. Станом на початок червня ситуація дещо покращилась, обмеження на відпуск пального пом’якшились до 20-30 літрів у бак.

У квітні внаслідок авіаударів було знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуку (Полтавська обл.). Також росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз.

До війни великі обсяги пального в Україну постачалися з Росії та Білорусі.