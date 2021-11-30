Головні правила, завдяки яким водії можуть почувати себе спокійно під час поїздок по снігу та льоду, доволі прості

Календарна зима вже близько, тому водіям потрібно вже зараз подбати про безпеку на засніжених дорогах. Вберегтися від смертельних ДТП, які трапляються через погодні умови, зовсім не важко.

Автоексперт та ведучій програми "ДжеДАЇ" на телеканалі 2+2 у новому випуску проекту назвав 5 лайфхаків для зимових доріг.

Головні правила, завдяки яким водії можуть почувати себе спокійно під час поїздок по снігу та льоду, доволі прості. Проте водії часто про них забувають.

5 перевірених порад для безпечних поїздок засніженими дорогами

По-перше, варто подбати про гуму. Окрім того, що вона обов'язково має бути зимовою, вона має бути якісною. Потрібно постійно перевіряти тиск у колесах, щонайменше раз на тиждень. Якщо тиск падає, протектор зношується нерівномірно, через що колеса втрачають свої основні властивості та можуть стати причиною ДТП.

Друге правило безпечних поїздок без проблем та раптових пригод - справний акумулятор. Без нього не запуститься авто. Перед зимою акумулятор потрібно підзарядити, у ньому варто почистити контакти. Варто регулярно перевіряти заряд. Якщо акумулятору понад 5 років, його потрібно або замінити, або "утеплити" - для стареньких пристроїв можна придбати спеціальний підігрівач.

Мастило взимку часто буває густим, насос може його просто не прокачувати. Варто порадитись з механіком та підібрати для холодної пори року менш в'язке мастило для двигуна.

Якщо в авто є навігатор з рідкокристалічним екраном, він часто може мутнішати взимку. Деякі водії одразу купують нові дисплеї чи просто відмовляються від приладу. Проте проблема швидко вирішується - потрібно лише прогріти авто, після чого якість зображення може суттєво покращитися.

П'ята порада стосується лобового скла. Огляд через нього найважливіший для водія, тому потрібно заздалегідь подбати про чистоту скла. Варто залити омивач зимового класу та перевірити щітки на двірниках - з часом гума на них тріскається.

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Автор: Поліна Кузенко