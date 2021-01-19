Держпідприємство "Фінінпро" виключило з переліку учасників торгів всі компанії, що володіють значним досвідом і надали вигідніші пропозиції.

Держпідприємство "Фінансування інфраструктурних проєктів" ("Фінінпро"), що входить до складу Міністерства інфраструктури під керівництвом Владислава Криклія, виключило з переліку учасників торгів з розробки документації для будівництва аеропорту в Закарпатті всі компанії, що володіють значним досвідом і надали більш вигідні пропозиції.

Про це повідомляють Українські новини.

Зараз, згідно з даними системи Prozorro, серед учасників тендера залишилася компанія "Ленд Буд Проєкт Юа" (Київ), яка була зареєстрована в жовтні минулого року зі статутним капіталом 50 тисяч гривень.

Даний тендер Криклій організував, пише видання, на тлі стрімкого скорочення пасажиропотоку. Так, у 2020 році обсяги перевезень в аеропорту «Бориспіль» впали на 67%.

Втім, тендер підприємством Криклія проводиться, і переможець повинен буде надати проєктну документацію до квітня 2021 року. Однак викликає питання потенційний переможець торгів, пишуть Українські новини: "Відповідно до Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, засновниками "Ленд Буд Проект Юа" є ТОВ "Ленд Буд Юа" і ПП "Парк нових технологій" (обидва - Київ), а кінцевим бенефіціаром - Акшин Салвер огли Юсифов. Компанія зареєстрована в жовтні 2020 року, її статутний капітал становить 50 тисяч гривень".

Раніше з переліку учасників були, з різних причин, виключені: ТОВ "Проектдормісттехнологія" з найвигіднішою пропозицією на 3,597 мільйона ​​гривень, ПП "Мегапроект" (3,6 мільйона гривень), а також ТОВ "Грань" (4,24 мільйона гривень), Південний державний проектно-конструкторський і науково-дослідний інститут авіаційної промисловості (4,37 мільйона ​​гривень), ТОВ "Будівельна столиця" (4,7 мільйона ​​гривень) і компанія Cem Balkan Mimarlik Muhendislik Musavirlik (Туреччина, 4,8 мільйона гривень).

Будівництво аеропорту в Закарпатті до 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував у вересні 2020 року.

Нагадаємо, не так давно Владислав Криклій спровокував міжнародний скандал, коли під час візиту до Казахстану у нього був виявлений підроблений ПЛР-тест на коронавірус. Прем'єр-міністру Денису Шмигалю тоді довелося вибачатися перед своїм казахстанським колегою за витівку Криклія.

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Автор: УНІАН