Згідно із законопроектом, заявити про порушення правил дорожнього руху зможуть усі, хто зняв його на свій мобільний.

У Верховній Раді України пропонують надати право свідкам порушення правил дорожнього руху надсилати докази у поліцію і отримувати за це винагороду.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Комітету ВР з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Йдеться про законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів (№5798).

Зазначається, що комітет опрацьовує цей законопроект, який пропонує надати право свідкам порушень ПДР знімати їх на свої мобільні пристрої та надсилати у поліцію. "Відтак, заявити про порушення правил дорожнього руху зможуть усі, хто зняв його на свій мобільний", - пояснюють у комітеті.

Водночас обов'язковою вимогою для фото- та відеозйомки, що згодом може бути використана як доказ порушення, є використання спеціального мобільного застосунку. Програма забезпечуватиме ідентифікацію користувача через "Дію". Вона дасть змогу визначити час, дату та географічні координати здійснення фіксації. Відео порушення програма надсилатиме у спеціальному зашифрованому форматі.

У разі притягнення винної особи до відповідальності та сплати нею накладеного штрафу той, хто сповістив про порушення і надіслав фото/відео докази, зможе отримати винагороду в розмірі 10% від накладеного штрафу.

Водночас, щоб відвернути можливі фальсифікації доказів з метою отримання фінансової вигоди, автори законопроекту пропонують внести зміни до Кримінального кодексу України, зокрема криміналізувати підроблення доказів у справах про адміністративні правопорушення, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), а також незаконний тиск на свідків у справах про адмінправопорушення взагалі.

Сповіщувачам, які надали інформацію про адмінправопорушення, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), законопроект №5798 пропонує надати право на отримання безоплатної правової допомоги.

Також законопроект пропонує передбачити, що держава оплачує витрати, пов'язані з проведенням експертизи щодо достовірності наданих поліції фото- чи відеодоказів. Вартість експертизи, дослідження звуко- та відеозапису: простої складності - 1 тис. 407 грн, середньої складності - 4 тис. 688 грн, складні - 9 тис. 870 грн.

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Особа, яка вважає, що відеоматеріали є "сфабрикованими", зможе оскаржити постанову та заявити відповідну експертизу, не несучи фінансовий тягар щодо цього. "Натомість, держава в будь-якому випадку стягне кошти на її проведення - або з недобросовісного сповіщувача, який надав такі підроблені докази, або з самого скаржника, якщо він оскаржував постанову безпідставно і відеоматеріали є цілісними", - пояснили у комітеті.

Зауважується, що комітет у своєму висновку визначить, чи відповідають запропоновані положення законопроекту праву ЄС та міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції.

Головним комітетом по цьому законопроекту є Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

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Автор: Таня Поляковська