Чи завадить пандемія Covid-19 провести місцеві вибори в Україні

Тарас Семенюк

Місцеві вибори будуть каталізатором ефективності влади. І це потрібно самій владі. Чому? Ніяка соціологія і опитування не замінять результатів волевиявлення, які покажуть оцінку громадян та їх ставлення до політики провладної партії.Такий метод працює практично у всіх розвинених демократіях.

Говорячи з точки зору політичної перcпективи, переносити вибори немає сенсу, владі це не вигідно

Місцеві вибори проводять, як правило, на екваторі парламентських виборів. В такий спосіб влада, отримавши оцінку, матиме змогу відкоригувати політику і свої дії,щоб покращити ситуацію в економіці, соціальній та гуманітарній сфері…

Базуючись на такій логіці й говорячи з точки зору політичної перcпективи, переносити вибори немає сенсу, владі це не вигідно. Адже, цілком зрозуміло, що опозиція буде розцінювати будь-які спроби перенесення виборів як крок страху чинної влади. Зокрема, страху отримати меншу підтримку, ніж на виборах до Верховної Ради, які відбувалися лише рік тому. Попри те, що партія «Слуга народу», яка формує монобільшість у парламенті, згідно з останніми соцданними, дещо просіла в рейтингу, вона все одно лишається лідером електоральних симпатій. Крім того, президент Володимири Зеленський неодноразово стверджував, що місцеві вибори відбудуться у визначений Конституцією України строк. Тож на місцевих виборах «слуги» будуть намагатись втримати першість. Проте важливо пам’ятати, що у всіх регіонах, як це було на парламентських виборах, на місцевих такої першості не буде.

Не варто забувати, що регіональна політика тісно пов’язана з центральною.

Річ у тім, що, згідно з одним з останніх соціологічних досліджень групи «Рейтинг», 53% українців планують голосувати за регіональні партії та проекти. І лише 27% планують віддати свій голос загальнонаціональним політичним силам. Тож в цьому світлі можемо говорити про змагання регіональних еліт з центральною владою (але мова не йде про сепаратизм, мова про класичну політичну боротьбу).

Проте не варто забувати, що регіональна політика тісно пов’язана з центральною. Розподілення бюджету в регіони відбувається саме в Києві, тому фактор ефективності регіонів залежить від успішної співпраці з центральною владою. Окрім цього, важливо пам’ятати, що формування більшості в місцевих радах – це теж майстерність домовлятись та досягати компромісних рішень з провладною чи іншими загальнонаціональними партіями.

Що ж до заяви заступника міністра охорони здоров’я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка стосовно того, які підстави можуть бути для перенесення місцевих виборів у зв’язку з пандемією коронавірусу, навряд чи до жовтня ситуація буде настільки критичною.

Більшість партій вже включились у передвиборчу боротьбу, тож перенести вибори означатиме – влада боїться.

Звісно, Covid-19 вніс корективи у політичне й економічне життя багатьох країн, і не може не турбувати будь-яку спільноту й надалі. Тож на питання, чи існує спроба перенести місцеві вибори в Україні з жовтня на наступний рік через збільшення захворюваності на коронавірус, відповідь – теоретично, так. Втім, погіршення епідситуації навряд стане вагомим аргументом для влади у прийнятті такого рішення. Адже більшість партій вже включились у передвиборчу боротьбу, тож перенести вибори означатиме – влада боїться. Боїться не коронавірусу, а конкуренції та втрати більшості. На Банковій це прекрасно розуміють. Тому будуть йти на вибори за будь-яких умов.

Тарас Семенюк, аналітик Kyivstratpro

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Автор: УНІАН