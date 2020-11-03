Кілька тітушок перегородили вхід членам комісії до приміщення, де зберігається печатка і протоколи.

У Маріуполі ОПЗЖ заблокувала роботу міської територіальної комісії.

Кілька тітушок перегородили вхід членам комісії до приміщення, де зберігається печатка і протоколи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Такими діями представники партії фактично заблокували роботу ТВК», - кажуть прибулі на місце інциденту співробітники Національної поліції.

В даний час глава міськвиборчкому Анатолій Паланійчук знаходиться в Слов'янську, де проходить суд за позовом ОПЗЖ. Донецький окружний адміністративний суд уже тричі відхиляв аналогічні позови і встановив, що підстав для перерахунку голосів і скасування рішень районних виборчих комісій в Маріуполі немає.

Керує групою, що блокує роботу комісії, представник партії "Опозиційна платформа - За життя", гендиректор збанкрутілого заводу «Азовмаш» Костянтин Іващенко.

Зам. голови комісії Ольга Мироненко порахувала такі дії представників ОПЗЖ грубим втручанням в роботу територіальної комісії і викликала поліцію. Правоохоронці прибули за викликом, проте лише стежать за тим, щоб не було зіткнень, і не вживають дій для того, щоб розблокувати приміщення для засідання ТВК.

У міській ЦВК зібралися представники виборчих штабів ОПЗЖ, Блоку Вадима Бойченко, «Слуга Народу».

"Маріупольці зробили свій вибір. І цей вибір повинні поважати всі партії. Тепер завдання міської виборчої комісії офіційно зафіксувати результати в рамках законодавства. Для цього є всі підстави. Є підсумковий протокол маріупольського міськвиборчкому, підписаний головою. По всій Україні вже пораховані голоси і офіційно оголошені результати. Але тільки ОПЗЖ ніяк не змириться з поразкою", - заявила Ксенія Сухова, лідер міської організації партії "Слуга Народу".

Раніше з'явилися повідомлення про умисне затягування офіційного оголошення результатів виборів до Маріупольської міської ради.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН