Деякі члени комісії ДВК однієї з дільниць у Личаківському районі підписали протокол про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявлення громадян, підрахунку голосів та остаточного заповнення вказаного протоколу.

У Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підписання на одній з дільниць протоколу про підрахунок голосів виборців до завершення голосування.

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Як поінформували у Відділі комунікації поліції Львівської області, правоохоронці отримали повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства на одній з виборчих дільниць у Личаківському районі.

За попередніми даними, окремі члени комісії ДВК підписали протокол про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявлення громадян, підрахунку голосів та остаточного заповнення вказаного протоколу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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Автор: Світлана Закелова