За більш ніж 3 години перерв ніяких домовленостей депутати не досягли.

2 грудня у м. Рівне відбулося перше засідання обласної ради нового 8-го скликання, під час якого мали обрати голову облради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Сфера ТВ".

Після офіційної промови та вручення тимчасових посвідчень новообрані депутати мали обрати голову Рівненської облради, а також його заступників.

Однак майже щогодини депутати від різних партій просили оголосити перерву. Спочатку її попросив екс-голова облради Олександр Данильчук, який тепер є депутатом партії "Сила і честь". Через півгодини перерву попросив лідер фракції "Батьківщина" Микола Кучерук. Ще через годину перерву попросив Юрій Липський зі "Слуги народу".

Після цього тимчасовий головуючий, депутат "Батьківщини" Микола Драганчук оголосив ще одну перерву на півгодини, тому що лідери фракцій взагалі не можуть ні про що домовитися.

За більш ніж 3 години перерв ніяких домовленостей депутати не досягли, тому Микола Драганчук закрив сесію.

Як повідомляють кореспонденти видання, депутат від "ЄС" Сергій Кондрачук вимагав змінити тимчасового головуючого на сесії, а також зменшити кількість президії з п'яти до трьох представників від партій, які набрали найбільшу кількість виборців і продовжити сесію.

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Автор: УНІАН