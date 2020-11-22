Голова ТВК зранку не виходила на зв’язок з членами своєї комісії, однак печатка була в неї.

У Слов’янській міській територіальній виборчій комісії зникла печатка. Голова комісії з’явилась лише через 2,5 години, печатка була при ній. Обставини інциденту з’ясовує поліція.

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Про це повідомляє мережа «ОПОРА». Зазначається, що інформація про зникнення печатки зранку з’явилась у соцмережах. Спостерігачі з’ясовували обставини справи у представників поліції та заступника голови ТВК.

Заступник голови Слов’янської ТВК Ілля Мілевич розповів, що зранку не міг зв'язатися телефоном з головою комісії Надією Петровою, вона з’явилась на дільниці із великим запізненням.

“Станом на 8:30 печатка комісії у сейфі була відсутня. У зв’язку з цим ми намагалися зв'язатися телефоном з головою комісії Надією Петровою, голова на дзвінки не відповідає. Я не знаю, що відбувається, оскільки відповідальною за збереження печатки є голова. Я особисто надав заяву на 102, викликав поліцію для того, щоб вони визначали, де знаходиться печатка. Пізніше пройшла одна з членкинь комісії, який повідомив, що печатка знаходиться у сусідньому кабінеті, з її слів, саме там залишила печатку голова. Зараз, через 2,5 години з'явилась голова з печаткою, поклала її до сейфу, не опечатала його, залишила ключ та пішла”, - сказав Мілевич.

Старший інспектор Слов'янського відділу поліції Марія Тюріна повідомила, що поліція з’ясовує подробиці пригоди.

“Зранку 22 листопада на номер 102 надійшло повідомлення, що у Слов’янській міській ТВК зникла печатка. На місці подій працює поліція, проводиться перевірка даного факту, інформацію внесено до Єдиного обліку повідомлень”, - зазначила вона.

Вибори 22 листопада

В 11 містах України сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Мерів обирають, зокрема, у Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Перший тур місцевих виборів відбувся 25 жовтня. 15 листопада у багатьох населених пунктах відбулись другі тури виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.

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Автор: Дмитро Захаров