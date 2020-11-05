За посаду боротимуться чинний мер Труханов і нардеп Скорик.

В Одесі другий тур виборів міського голови відбудеться 15 листопада. Про це журналістам повідомили у мерії.

Зазначається, що Одеська міська територіальна виборча комісія прийняла постанову про призначення повторного голосування з виборів мера.

Читайте такожРезультати екзит-полів на місцевих виборах в Україні: оновлено

"Згідно з постановою комісії від 5 листопада, повторне голосування з виборів призначено на 15 листопада", - повідомили у мерії.

Згідно з результатами голосування, у другий тур вийшли чинний мер Одеси Геннадій Труханов, 1965 р.н., (кандидат від партії "Довіряй справам") і депутат Верховної Ради Микола Скорик, 1972 р. н. ("Опозиційна платформа — За життя").

Труханов посів перше місце — за нього проголосували 77 тис. 518 виборців (38,35%), Скорика підтримали 39 тис. 351 (19,47%).

Вибори в Одесі: що відомо

На виборах до місцевих рад, що відбулися 25 жовтня, за посаду мера Одеси боролися понад 20 осіб.

За даними екзит-полу Савіка Шустера, в Одесі найбільший відсоток голосів на виборах мера здобув чинний міський голова Геннадій Труханов - 34,4%.

Далі йдуть Микола Скорик ("ОПЗЖ") - 17,93%, Олег Філімонов ("СН") - 13,75%, Петро Обухов ("ЄС") - 12,52% і Сергій Ківалов ("Українська морська партія Сергія Ківалова") - 5,44%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова