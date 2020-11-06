Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня

Київська міська територіальна виборча комісія озвучила остаточні результати голосування за кандидатів у депутати Київради.

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За даними комісії, 5% бар’єр вдалося пройти сімом партіям. Найбільше крісел забирає «Європейська солідарність» – 20,52%, а також партія Віталія Кличка «УДАР» – 19,98%.

Крім того, у міськраду проходить «Єдність» Олександра Омельченка – 8,74%, «Опозиційна платформа – За життя» – 7,81%, ВО «Батьківщина» – 7,49%, «Слуга народу» – 7,53% та «Голос» – 5,97%.

За порогом мерії опинилися, зокрема, «Перемога Пальчевського» – 4,56%, «Сила і честь» Ігоря Смешка – 3,31%, «Свобода», – 3,14% і «Партія Шарія» – 2, 71%, Радикальна партія Ляшка – 0,33%

25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.

Вони пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не організовувалося і не проводилося.

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Автор: УНІАН