Станом на 20:00 середня явка виборців у другому турі виборів міських голів 11 міст становила 29,53 %.
Про це повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центральної виборчої комісії.
Явка виборців у Дніпрі - 23,93%, Нікополі - 24,20%, Слов'янську - 32,40%, Ужгороді - 27,94%, Бердянську - 39,23%, Львові - 38,94%, Дрогобичі - 30,21%, Миколаєві - 28,40%, Полтаві - 25,52%, Рівному - 30,35% і Черкасах - 26,02%.
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Другий тур місцевих виборів в Україні 22 листопада: що відомо
- У неділю, 22 листопада, пройшов другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.
- Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.
- Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.
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