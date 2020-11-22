Явка у другому турі виборів мерів 11 міст становила 29,53% - ЦВК

Сьогодні в Україні проходив другий тур виборів міського голови в 11 містах та депутатів до 47 місцевих рад.

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