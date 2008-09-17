Вплив ЄС в ООН знижується

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Неурядова громадська організація “Європейська Рада зовнішніх відносин” стверджує, що за 10 років вплив ЄС в ООН суттєво знизився.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді Ричарда ГОВАНА та Францискі БРАНТНЕР.

Автори доповіді стверджують, що з кінця 1990-х років ЄС втратив постійну підтримку 41-го свого колишнього прихильника при голосуванні з питань прав людини, і, таким чином, приєднався до США в групі великих країн світу, чий вплив в ООН знижується.

Так, за даними авторів доповіді, якщо європейські позиції з питань прав людини в кінці 1990-х років підтримувалися в 72% випадках при голосуванні на засіданнях Генеральної Асамблеї ООН, то протягом останніх двох років рівень підтримки становить лише близько 48%-55%.

Водночас, зазначається в доповіді, позиції Китаю та Росії значно посилилися – з 50% підтримки до 74% для Китаю та з 50% до 76% - для Росії.

На думку авторів дослідження, це відображає не лише їхню щиру відданість суверенітету, але й дипломатичні здатності у використанні системи ООН.

“Цей парадокс проявився в 2008 році, коли ЄС намагався працювати через ООН по Бірмі та Зімбабве, будучи ще нездатним отримати резолюцію Ради Безпеки на дії. Цей програш вийшов на поверхню і в попередніх невдачах для ЄС в ООН у випадках від Косово до Дарфура”, - зазначають автори доповіді.

На переконання авторів документу, ці невдачі викликані частково геополітичними змінами, але й частково небажанням ЄС використовувати свої важелі впливу та тенденцією зосереджуватися більше на внутрішніх проблемах, ніж на зовнішніх, а також погіршенням репутації ЄС як лідера в області захисту прав людини.

Автори доповіді зазначають, що зменшення впливу ЄС в ООН спостерігається в трьох основних форумах: Генеральній Асамблеї, Раді з прав людини та Раді Безпеки.

В доповіді також міститься низка порад щодо посилення впливу ЄС в ООН.

“ЄС повинен визначити новий підхід до питання прав людини, якій відновить його репутацію в цій області та розвити нове політичне ораторство, яке включатиме як широку пропозицію нових правових ініціатив, так і захист існуючих принципів проти ООНівських “яструбів” суверенітету”, - зазначають автори доповіді.

Неурядова громадська організація, зокрема, радить ЄС посилити прозорість як позицій ЄС так і прозорість в ООН, ініціювавши здійснення щорічних доповідей в ООН щодо стану з правами людини в світі, призначення спеціальних представників від ЄС-ООН з питань прав людини та створення незалежного фонду для НГО, як ініціативу ООН для посилення ролі НГО в цій організації. При цьому, європейські уряди мають демонструвати приклад, вітаючи дебати щодо стану з правами людини в ЄС та ООН під час двосторонніх переговорів.

Для розширення коаліції своїх прихильників ЄС, на думку авторів доповіді, мав би використовувати французьку та британську стратегію співпраці відповідно з франкомовним світом та з країнами Британської Співдружності, співпрацювати з поміркованими мусульманськими країнами та посилити співпрацю з країнами Африки, Карибського моря і Тихого океану.

Крім того, вважають автори документу, ЄС мав би виступити з проектами “нового покоління” резолюції щодо прав людини, зокрема, щодо захисту прав мігрантів, профспілок та захисту прав людей в світі, що глобалізується, залучаючи до своїх ініціатив ще на ранніх етапах якомога більше країн, що розвиваються.