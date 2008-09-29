Депутати РФ підтримають повноваження депутатів Грузії в ПАРЄ

Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Делегація Росії в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не виступатиме проти затвердження повноважень делегації Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі голова російської делегації в ПАРЄ Костянтин КОСАЧОВ.

“Ми схвалили рішення на засіданні делегації демократичним чином не ставити під сумнів повноваження грузинської делегації, тому що парламентарії Грузії представляють не Президента і не уряд, а народ Грузії”, - сказав він.

“А з народом Грузії, я впевнений, ми не просто можемо а й повинні зберігати нормальні відносини, канали для діалогу, для обговорення найскладніших ситуацій, і знаходити виходи, які збережуть народи Росії та Грузії на позиціях добросусідства”, - додав голова російської делегації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Страсбургу відкривається четверта осіння сесія ПАРЄ цього року. В ході засідання сесія головним питанням стане конфлікт між Росією та Грузією, обговорення якого триватиме два дні – у вівторок 30 вересня та у четвер, 2 жовтня.

Крім того, на сесії будуть підтверджуватися повноваження грузинської делегації, яка була оновлена після останніх парламентських виборів.