Генсек РЄ виступає за діалог з Росією
11:44, 01 жовтня 2008Новини ЄС
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Діалог краще санкцій
Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС каже, що діалог з Росією краще санкцій.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Страсбурзі.
“Ми всі в одній організації, і я вважаю, що діалог краще санкцій”, - сказав Генеральний секретар Ради Європи.
Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Страсбурзі розпочалося засідання Парламентської Асамблеї Ради Європи, головним питанням порядку денного якого є російсько-грузинська війна. 24 депутати-члени ПАРЄ в середині вересня запропонували позбавити російську делегацію в ПАРЄ права голосу.
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