Генсек РЄ виступає за діалог з Росією

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС каже, що діалог з Росією краще санкцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Страсбурзі.

“Ми всі в одній організації, і я вважаю, що діалог краще санкцій”, - сказав Генеральний секретар Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Страсбурзі розпочалося засідання Парламентської Асамблеї Ради Європи, головним питанням порядку денного якого є російсько-грузинська війна. 24 депутати-члени ПАРЄ в середині вересня запропонували позбавити російську делегацію в ПАРЄ права голосу.