В Брюсселі почалася конференція Придунайських регіонів

Брюссель. 7 жовтня. УНІАН. В Брюсселі розпочала роботу конференція “Дунай – ріка європейського майбутнього”.

Як передає власний кореспондент УНІАН, під час відкриття комісар ЄС з питань регіональної політики Данута ХУБНЕР закликала до створення єдиної Європейської стратегії щодо розвитку Дунаю.

Україну на конференції представили міністр з питань регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА та керівники Одеської області.

Голова Одеської обладміністрації Микола СЕРДЮК зазначив в розмові з кореспондентом УНІАН, що участь в такого роду форумах дає можливість області представити свої виробничі можливості. “Україна вчиться вести себе по-європейські, нам є що продемонструвати, у нас безумно чудова продукція, наприклад, винна”, - сказав він.

У свою чергу голова Одеської облради Микола СКОРИК зазначив, що на сьогодні, на жаль, рівень міжрегіонального співробітництва між українськими регіонами та регіонами ЄС ще досить низький. “Ми повинні чітко розуміти одну просту річ, в ЄС нас ніхто не чекає, але з іншого боку, ми можемо покращити співпрацю на міжрегіональному рівні”, - сказав він.

Міністр з питань регіонального розвитку та будівництва В.КУЙБІДА висловив переконання у тому, що конференції такого роду допоможуть Україні виробити власну регіональну політику.

“Ця конференція, на якій розглядається співпраця в басейні Дунаю, якраз дає таку можливість регіонам різних держав реалізовувати свої проекти. І я радий, що тут представлений Одеський регіон своїми проектами. При допомозі Єврокомісії ми можемо консолідувати зусилля багатьох регіонів, які належать до різних держав: і тих, що входять до ЄС і тих, що не входять, але розв’язати конкретні проблеми. І не тільки в басейну Дунаю”, - наголосив український міністр.