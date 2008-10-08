Комітет ЄП хоче обладнати електростанції сховищами для СО2

Брюссель. 8 жовтня. УНІАН. Комітет з питань захисту навколишнього природного середовища Європарламенту хоче, щоб всі електростанції, які будуватимуться з 2015 року мали обладнання для зберігання СО2.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому 7 жовтня на засіданні комітету проекті доповіді Кріса ДЕВІСА (група ліберальних партій, Великобританія) в рамках процедури спільного схвалення рішень.

У документі зазначається, що для зменшення викидів СО2 в атмосферу, всі нові електростанції в ЄС мають бути обладнані устаткуванням для уловлення та зберігання СО2.

При цьому, передбачається, що з 2015 року всі нові електростанції потужністю понад 300 мегаватт, матимуть право на викиди не більше 500 гр. СО2 в атмосферу на кожниу вироблену кВт-годину електроенергії.

Депутати також схвалили проект доповіді Евріла ДОЙЛА (група народних партій, Ірландія) щодо можливості надати пілотним проектам дозволів на викиди до 500 млн. тонн СО2 в атмосферу в рамках системи торгівлі квотами на викиди СО2 для підтримки проектів з використанням системи уловлення та зберігання СО2 в країнах-членах ЄС та в третіх країнах. Загальна вартість такої підтримки оцінюється в 10 млрд. євро.

При цьому, депутати висловилися за те, щоб Єврокомісія сприяла у будівництві щонайменше 12-ти електростанцій з використанням нової технології.

Депутати також виступили з пропозицією створити в країнах-членах, в яких будуть створені потужності зі зберігання СО2, спеціальні фонди, в які сплачуватимуть щорічні внески оператори енергоринку. Ці фонди використовуватимуться для моніторингу за зберіганням СО2.

Передбачається, що ці проекти доповідей будуть розглянуті у сесійній залі в грудні цього року.