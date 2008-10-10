Ісландію продавали на аукціоні eBay (фото)

Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Ісландія була виставлена на продаж цього тижня на Інтернет-аукціоні eBay продавцем з Великобританії за стартовою ціною в 99 пенсів.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-сайт французької газети “Le Figaro”.

Як пише видання, автор оголошення назвав свою пропозицію “унікальною можливістю придбати країну на півночі Європи”.

В результаті Інтернет-аукціону, вартість сягнула 10 млн. фунтів стерлінгів (12,6 млн. євро).

“Розташована на півночі Атлантики, Ісландія подарує щасливому переможцю аукціону населене середовище, ісландських коней та відносно спокійний фінансовий стан”, - рекламував продавець свій товар.

“Гренландія та Бйорк не включені до лоту”, - додав автор.

Зараз ця позиція вже зникла з лотів аукціону eBay.