Ісландію продавали на аукціоні eBay (фото)
Гренландію та Бйорк у лот включено не було
Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Ісландія була виставлена на продаж цього тижня на Інтернет-аукціоні eBay продавцем з Великобританії за стартовою ціною в 99 пенсів.
Про це повідомляє сьогодні Інтернет-сайт французької газети “Le Figaro”.
Як пише видання, автор оголошення назвав свою пропозицію “унікальною можливістю придбати країну на півночі Європи”.
В результаті Інтернет-аукціону, вартість сягнула 10 млн. фунтів стерлінгів (12,6 млн. євро).
“Розташована на півночі Атлантики, Ісландія подарує щасливому переможцю аукціону населене середовище, ісландських коней та відносно спокійний фінансовий стан”, - рекламував продавець свій товар.
“Гренландія та Бйорк не включені до лоту”, - додав автор.
Зараз ця позиція вже зникла з лотів аукціону eBay.
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