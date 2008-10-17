ЄС провів перші офіційні переговори з Кубою

Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. Європейський Союз провів перші офіційні переговори з Кубою з 2003 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, 16 жовтня ввечері відбулося засідання Трійки ЄС – Куба.

В ході першого засідання представники ЄС висловили солідарність з народом Куби, що постраждав внаслідок ураганів “Густав” та “Айк”, а також запропонували надати допомогу країні та відновити співпрацю.

В ході зустрічі також відбувся обмін думками щодо ситуації із захистом прав людини, а також щодо глобальних питань, в тому числі, щодо наслідків світової фінансової кризи.

Як повідомляв УНІН, 23-24 червня цього року Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС вирішила відновити діалог з Кубою.