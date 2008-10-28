Брати Качинські блокують намір приєднатися до зони євро

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Прем’єр Польщі Дональд ТУСК обвинувачує братів Лєха та Ярослава КАЧИНСЬКИХ (Президента Польщі та лідера партії “Право та справедливість відповідно – УНІАН) у блокуванні наміру приєднатися до зони євро до 2012 року.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

“Партія “Право та Справедливість” та її лідер Я.КАЧИНСЬКИЙ не зацікавлені в підтримці уряду сьогодні в намірі приєднатися до євро зони наприкінці 2011 року”, - сказав Д.ТУСК репортерам після зустрічі з Президентом країни.

Сьогодні уряд Д.ТУСКА має схвалити “дорожню карту” щодо приєднання Польщі до європейської спільної валюти до 2012 року, а також має представити цей план Л.КАЧИНСЬКОМУ.

У свою чергу лідер партії “Право та Справедливість” Ярослав КАЧИНСЬКИЙ заявив про те, що його партія пропонує вирішити це питання на референдумі.

Раніше, у вересні, Президент Л.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що ідея ряду про приєднання до зони євро є “незрілою” та “нереалістичною”.

При цьому, брати КАЧИНСЬКІ вважають, що приєднання до зони євро може призвести до збідніння польського суспільства, а саме тому має вирішуватися на референдумі.

Як повідомляв УНІАН, готівковий євро був введений в обіг в ряді країн ЄС з 1 січня 2002 року. Зараз до зони євро належать 15 країн, а з 1 січня 2009 року планується приєднання до зони євро Словаччини. Для приєднання до зони євро країна має виконати ряд вимог щодо фінансової стабільності, дефіциту бюджету та управління державними фінансами.