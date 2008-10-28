УВАГА!!! УТОЧНЕНО ЧАС ПОДІЇ! У Брюсселі відбудеться прес-конференція Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та комісара ЄС з економічних та монетарних справ Йоакіна АЛМУНЬЇ

Ж.БАРРОЗУ та Й.АЛМУНЬЯ розкажуть про підсумки надзвичайного засідання Єврокомісії, присвяченого проблемам подолання фінансової кризи. В ході засідання Єврокомісії планується також підготувати пропозиції до засідання Ради міністрів з економічних та монетарних справ ЄС, неформального самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС та Міжнародного самміту у Вашингтоні.