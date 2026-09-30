В Україні виникла критична проблема з F-16: WSJ назвав причину

Затримки з технічним обслуговуванням у Бельгії виводять українські F-16 з експлуатації саме тоді, коли РФ нарощує атаки швидкісними реактивними дронами.

Україна зіткнулася з проблемою технічного обслуговування винищувачів F-16, яка може послабити її протиповітряну оборону на тлі зростання кількості російських реактивних безпілотників. Затримки з обслуговуванням у Бельгії призвели до того, що значна частина українського парку F-16 не може виконувати бойові завдання, пише The Wall Street Journal.

Проблема виникла в особливо складний момент для української ППО. За наведеними даними, цього місяця Росія запустила по Україні близько 2000 реактивних безпілотників, тоді як у червні їх було близько 350.

Нові безпілотники можуть розвивати швидкість до 375 миль на годину (близько 604 км/год). Через це звичайні дрони-перехоплювачі, які використовували проти попередніх моделей "Шахедів", виявляються менш ефективними.

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Україна перехоплює близько 55% російських реактивних безпілотників, тоді як показник щодо старіших "Шахедів" перевищує 90%.

F-16 є важливими для боротьби з реактивними дронами

У матеріалі зазначається, що саме F-16 добре підходять для знищення реактивних безпілотників. Орієнтовна вартість перехоплення такого дрона винищувачем становить 25 тисяч доларів або менше.

Українські пілоти F-16, за наведеними даними, вже збили близько 2500 безпілотників різних типів та близько 650 крилатих ракет.

Однак після 300 годин нальоту винищувачі потребують так званої фазової перевірки. Під час неї перевіряють і обслуговують двигун, авіоніку, гідравлічну систему, паливні магістралі та інші компоненти літака.

США уклали з бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering контракт на технічне обслуговування українських F-16 вартістю до 235,5 мільйона доларів.

Зазвичай фазова перевірка триває від двох до шести тижнів у США. Однак, за словами відставного контр-адмірала ВМС США Марка Монтгомері, у Бельгії цей процес може тривати до 40 тижнів.

Понад половина українських F-16 може бути недоступною

За даними західного джерела, понад половина українських F-16 нині перебуває у невизначеному стані щодо технічного обслуговування. За нинішніх темпів використання та ремонту Україна може вичерпати решту доступного парку до кінця року.

Речник Повітряних сил України відмовився від коментарів. Sabena Aerospace Engineering також не відповіла на конкретні запитання, пославшись на оперативну безпеку та делікатний характер військової допомоги.

На тривалість обслуговування можуть впливати бойове використання винищувачів та нестача окремих компонентів. Водночас генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула назвав ситуацію "провалом у забезпеченні, який перетворюється на кризу протиповітряної оборони".

Україна шукає альтернативи

Президент Володимир Зеленський заявив, що Бельгія передасть Україні три F-16 до кінця 2026 року. Інші західні партнери також можуть надати додаткові винищувачі.

Водночас у матеріалі порушується питання про можливість розширення технічного обслуговування F-16 безпосередньо в Україні, а також залучення об'єктів у Румунії.

Україна паралельно випробовує альтернативні способи перехоплення реактивних безпілотників. Однак для їхнього масштабного впровадження можуть знадобитися місяці.

Юрій Сак, колишній радник Міністерства оборони та Міністерства стратегічних промислових галузей України, попередив, що без можливості ефективно знищувати реактивні дрони та крилаті ракети Україна ризикує швидше витратити обмежені запаси ракет для ППО.

Це, за його словами, може створити додаткові ризики для міст, цивільного населення та енергетичної інфраструктури напередодні зими, а також для українського оборонно-промислового комплексу.

Проблема з обслуговуванням F-16 також має значення для США. Урядове управління підзвітності цієї весни попереджало про зростання затримок із технічним обслуговуванням американських військових літаків. За даними Defense News, генерал-лейтенант Лінда Гаррі заявила, що ВПС США мають дефіцит постачання авіаційних деталей на 14 мільярдів доларів.

Таким чином, ситуація з українськими F-16 демонструє, що здатність швидко обслуговувати військову техніку є не менш важливою складовою бойових можливостей, ніж сама наявність літаків.

F-16 для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, до кінця цього року Бельгія має передати Україні три винищувачі четвертого покоління F-16. Для отримання цих літаків буде реалізована прискорена процедура.

Раніше стверджувалося, що у 2026 році Україна може отримати від Бельгії сім винищувачів F-16 (з них чотири використовуються для навчання українських військових), у 2027-му - ще п’ять, у 2028 році - вже 14, а у 2029 році - найбільшу партію із 27 винищувачів. Загалом йдеться про 53 літаки.

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