Чорне море нагрівається разом із світовим океаном: вчені попереджають про загрози

За останні роки Світовий океан став теплішим, глибшим і кислішим.

Минулого року Світовий океан поглинув рекордні 23 зеттаджоулі тепла – майже в 40 разів більше енергії, ніж людство використало за той самий період.

Як пише The Guardian, накопичення тепла відбувається на тлі масштабних змін морського середовища. З 1999 року рівень світового океану підвищується приблизно на 3,8 мм на рік, а в період з 2012 по 2025 рік швидкість зростання збільшилася до 4,2 мм на рік. Крім того, за останні 40 років кислотність океану зросла на 17%.

Океани поглинають близько третини викинутого людством вуглекислого газу та приблизно 90 % додаткового тепла, що утримується парниковими газами.

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"Океан змінюється на наших очах", – заявив генеральний директор Mercator Ocean International П’єр Бахурель. За його словами, потепління, підвищення рівня моря та деградація екосистем є взаємопов’язаними ознаками довгострокових змін.

Особливо помітні ці процеси в Європі, яка нагрівається приблизно вдвічі швидше, ніж у середньому по світу. У Середземному та Чорному морях фіксуються рекордні морські теплові хвилі, причому підвищена температура зберігається навіть на значній глибині. Середземне море загалом нагрівається приблизно на 0,32 °C за десятиліття.

Наслідки вже позначаються на морському житті. З січня 2023-го по вересень 2025 року 84 % коралових рифів світу зазнали теплового стресу, достатнього для знебарвлення. За останні 30 років майже 5 % океану зазнали стійких змін у характері росту фітопланктону – організмів, які лежать в основі харчових ланцюгів і беруть участь у регулюванні вуглецевого циклу.

В Антарктиці чотири колонії імператорських пінгвінів у 2022 році повністю провалили розмноження під час періодів рекордно низької площі морського льоду.

На поверхні океану зафіксували рекордно високу температуру

Наприкінці літа вчені зафіксували рекордну температуру поверхні світового океану – 21,1 °C. Зазвичай максимальні значення спостерігаються в березні–квітні, тому серпневий рекорд є особливо примітним. За даними Copernicus, кількість днів з аномально теплою морською водою з початку 1990-х років зросла більш ніж утричі. Потепління океану знижує його здатність поглинати CO₂, прискорює зростання рівня моря та посилює ризик екстремальних штормів.

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