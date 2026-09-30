Мешканці Києва та п’яти областей залишилися без світла через російську атаку

Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися там, де це наразі дозволяють безпекові умови.

Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок зафіксовано нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській областях та столиці, повідомляє "Укренерго".

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. У частині областей повітряна тривога поки триває", - ідеться в повідомленні.

У Міністерстві енергетики зазначили, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Проте закликали споживачів з проханням перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00.

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При цьому низка Telegram-каналів повідомляли, що Росія вночі атакувала енергетичні об’єкти Києва, через що у столиці виникли проблеми зі світлом.

Російська атака 30 вересня – останні новини

У ніч на 30 вересня російські окупанти завдали ударів по Києву та Київській області. Внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у чотирьох районах міста. Двоє людей загинули, ще четверо – постраждали.

За даними Повітряних Сил, в ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами "Циркон"/"Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400 та 188 ударними БпЛА типу Shahed. Протиповітряною обороною було збито/подавлено 160 цілей: 5 балістичних ракет та 155 ворожих БпЛА.

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