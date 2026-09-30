Оприлюднено список електромобілів, що підкорили український ринок

Серед нових електромобілів найпопулярнішими були BYD Sea Lion 06 EV, BYD Leopard 3 та Zeekr 001.

За період із січня по серпень цього року український автопарк поповнився на 22,2 тисячі електромобілів (BEV). Із них 3,7 тис. припало на нові авто, а 18,5 тис. – на вживані, пише портал "Укравтопром".

У списку нових електромобілів впевнено домінують китайські бренди. Практично усі моделі у топі – від китайських виробників.

Найпопулярніші нові електромобілі:

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BYD Sea Lion 06 EV – 534 од. BYD Leopard 3 – 493 од. Zeekr 001 – 311 од. Volkswagen ID.UNYX – 271 од. Zeekr 7X – 244 од.

Серед електромобілів з пробігом домінують моделі Tesla та Nissan. Найбільший попит демонструє світовий бестселер Tesla Model Y. Кросовер цінують насамперед завдяки практичності. Маючи спільну платформу з Model 3, він пропонує значно більше простору та універсальності.

Найпопулярніші електромобілі з пробігом:

Tesla Model Y – 2471 од. Nissan Leaf – 2429 од. Tesla Model 3 – 2291 од. Chevrolet Bolt – 1021 од. Kia Niro EV – 831 од.

Електромобілі – останні новини

Нещодавно спільне підприємство FAW-Volkswagen розпочало продажі електричного седана Jetta M6. Головною особливістю Jetta M6 є дуже доступна ціна – принаймні, якщо казати про ринок Китаю. Вартість електричного седана стартує приблизно від 12 тисяч доларів. Для порівняння, близько стільки ж коштує компактний міський електромобіль Wuling Bingo.

Нагадаємо також, що рейтинг найкращих електромобілів 2026 року очолила Skoda Elroq. Серед ключових переваг експерти відзначили універсальність.

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