Оприлюднено список електромобілів, що підкорили український ринок

За період із січня по серпень цього року український автопарк поповнився на 22,2 тисячі електромобілів (BEV). Із них 3,7 тис. припало на нові авто, а 18,5 тис. – на вживані, пише портал "Укравтопром".

У списку нових електромобілів впевнено домінують китайські бренди. Практично усі моделі у топі – від китайських виробників.

Найпопулярніші нові електромобілі:

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  1. BYD Sea Lion 06 EV – 534 од.
  2. BYD Leopard 3 – 493 од.
  3. Zeekr 001 – 311 од.
  4. Volkswagen ID.UNYX – 271 од.
  5. Zeekr 7X – 244 од.

Серед електромобілів з пробігом домінують моделі Tesla та Nissan. Найбільший попит демонструє світовий бестселер Tesla Model Y. Кросовер цінують насамперед завдяки практичності. Маючи спільну платформу з Model 3, він пропонує значно більше простору та універсальності.

Найпопулярніші електромобілі з пробігом:

  1. Tesla Model Y – 2471 од.
  2. Nissan Leaf – 2429 од.
  3. Tesla Model 3 – 2291 од.
  4. Chevrolet Bolt – 1021 од.
  5. Kia Niro EV – 831 од.

Електромобілі – останні новини

Нещодавно спільне підприємство FAW-Volkswagen розпочало продажі електричного седана Jetta M6. Головною особливістю Jetta M6 є дуже доступна ціна – принаймні, якщо казати про ринок Китаю. Вартість електричного седана стартує приблизно від 12 тисяч доларів. Для порівняння, близько стільки ж коштує компактний міський електромобіль Wuling Bingo.

Нагадаємо також, що рейтинг найкращих електромобілів 2026 року очолила Skoda Elroq. Серед ключових переваг експерти відзначили універсальність.

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