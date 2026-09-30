Поїзди в Україні масово вибилися з графіка: найбільша затримка перевищує 11 годин

Найбільше відхилення від графіка - в понад 11 годин - мають наразі два поїзди.

В Україні низка пасажирських поїздів курсує із суттєвими затримками. Найбільше від графіка відстають поїзди далекого сполучення, зокрема на напрямках із Запоріжжя, Дніпра, Києва та Харкова, повідомляє залізнична компанія.

Найбільшу затримку має поїзд №31/32 Запоріжжя-1 – Перемишль – він відстає від графіка на 11 годин 24 хвилини. Очікується, що він прибуде до Перемишля о 18:43 замість запланованих 09:19.

Також на 11 годин 24 хвилини затримується поїзд №3/4 Дніпро-Головний – Ужгород. Його прогнозований час прибуття – 20:34 замість 11:10.

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Серед інших рейсів із найбільшими затримками:

№121/122 Київ – Миколаїв – майже 8 годин;

№37/38 Київ – Запоріжжя – 7 годин 56 хвилин;

№207/208 Харків – Одеса – 7 годин 55 хвилин;

№9/10 Київ – Будапешт – 7 годин 39 хвилин;

№119/120 Хелм – Дніпро – 7 годин 10 хвилин;

№79/80 Львів – Дніпро – 7 годин 10 хвилин;

№141/142 Чернігів – Ясіня – 6 годин 49 хвилин;

№75/76 Кривий Ріг – Київ – 6 годин 47 хвилин.

Загалом у переліку затримок є десятки рейсів, які наразі курсують із відхиленням від графіка. Найменші зафіксовані затримки становлять близько 25–30 хвилин.

Причини затримок для наведених рейсів у сервісі залізничної компанії наразі не зазначені. Час прибуття є прогнозованим, але може змінюватися залежно від ситуації на маршруті.

Атаки РФ на залізницю та рух поїздів - останні новини

17 вересня уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня загрози потяги будуть йти за розкладом, здійснюватиметься посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів будуть призупинятися, а люди йтимуть до укриттів.

Однак пізніше в "Укрзалізниці" повідомили, що під час "жовтого" рівня повітряної тривоги поїзди можуть продовжувати рух, однак за безпосередньої загрози конкретному поїзду його можуть також зупинити.

13 вересня росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині, за 2 км від кордону з Польщею.

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