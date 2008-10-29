Європа має координованно відповідати на кризу, каже Баррозу
"ЄС не має "чудесного" рішення"
Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ наголошує на необхідності координованої відповіді Європи на виклики кризи.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, представляючи результати надзвичайного засідання Єврокомісії, присвяченого пошуку шляхів виходу з фінансової кризи.
“Ми повинні розпочати дискусію з країнами-членами, по-перше, чи хочуть вони, чи готові вони (спільно боротися з кризою – УНІАН), а також про те, як добитися більш координованої відповіді”, - сказав Президент Єврокомісії.
Говорячи про схвалене сьогодні на засіданні Єврокомісії комюніке для Європарламенту та Ради ЄС, Ж.БАРРОЗУ зазначив, що на сьогодні для Комісії важливо було встановити загальні рамки відповіді ЄС з метою добитися максимально успішних спільних зусиль, як на національному так і на європейському рівнях.
“ЄС такий, який він є, і не має “чудесного” рішення. Ми повинні почати співпрацю з країнами-членами і шукати кращі інструменти”, - сказав він.
“Це максимум, якій ми можемо зробити. Але якщо у вас є геніальні ідеї ми готові їх включити до наших нових документів”, - додав він, говорячи про представлене сьогодні комюніке. Ж.БАРРОЗУ також додав, що готуючи цей документ, Єврокомісія виходила з того бюджету, якій затверджений на сьогоднішній день, а саме тому багато пропозицій спрямовані на більш ефективне використання бюджетних коштів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Єврокомісія схвалила рамкове комюніке щодо відповіді Європи на виклики, пов’язані з фінансовою кризою. Основними пріоритетами Комісія визначила попередження зростання безробіття, сприяння підтримці та покращенню споживчого попиту, а також забезпечення добробуту громадян.