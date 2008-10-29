Європа має координованно відповідати на кризу, каже Баррозу

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ наголошує на необхідності координованої відповіді Європи на виклики кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, представляючи результати надзвичайного засідання Єврокомісії, присвяченого пошуку шляхів виходу з фінансової кризи.

“Ми повинні розпочати дискусію з країнами-членами, по-перше, чи хочуть вони, чи готові вони (спільно боротися з кризою – УНІАН), а також про те, як добитися більш координованої відповіді”, - сказав Президент Єврокомісії.

Говорячи про схвалене сьогодні на засіданні Єврокомісії комюніке для Європарламенту та Ради ЄС, Ж.БАРРОЗУ зазначив, що на сьогодні для Комісії важливо було встановити загальні рамки відповіді ЄС з метою добитися максимально успішних спільних зусиль, як на національному так і на європейському рівнях.

“ЄС такий, який він є, і не має “чудесного” рішення. Ми повинні почати співпрацю з країнами-членами і шукати кращі інструменти”, - сказав він.

“Це максимум, якій ми можемо зробити. Але якщо у вас є геніальні ідеї ми готові їх включити до наших нових документів”, - додав він, говорячи про представлене сьогодні комюніке. Ж.БАРРОЗУ також додав, що готуючи цей документ, Єврокомісія виходила з того бюджету, якій затверджений на сьогоднішній день, а саме тому багато пропозицій спрямовані на більш ефективне використання бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Єврокомісія схвалила рамкове комюніке щодо відповіді Європи на виклики, пов’язані з фінансовою кризою. Основними пріоритетами Комісія визначила попередження зростання безробіття, сприяння підтримці та покращенню споживчого попиту, а також забезпечення добробуту громадян.