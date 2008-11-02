У Києві розпочнеться дводенне засідання другого круглого столу країн Східної Європи “Органічне сільське господарство та законодавче забезпечення”

Круглий стіл організовано Міністерством аграрної політики України, Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) та Національною асоціацію сільськогосподарських дорадчих служб України в рамках швейцарсько-українського проекту “Сертифікація в органічному сільському господарстві та розвиток органічного ринку в Україні” за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) та річного плану Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва (SDC).

У роботі Круглого столу братимуть участь Міністерство аграрної політики України, інші міністерства та відомства України, які мають відношення до розвитку та впровадження органічного виробництва; Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин; Генеральна дирекція сільського господарства і розвитку села Європейської Комісії (Бельгія), міністерства сільського господарства Чехії, Польщі, Молдови, Албанії, Чорногорії, Македонії, Словенії, Болгарії; Міжнародна федерація органічного руху (IFOAM), громадські професійні організації, науковці, дорадники, виробники органічної продукції, маркетингові структури та інші представники органічного руху України.

Учасники поділяться інформацією та досвідом виробництва, сертифікації, маркування та маркетингу органічної сільськогосподарської продукції. Особлива увага буде приділена законодавчим засадам та впровадженню правил виробництва, маркування та вимог імпорту/експорту відповідно до Постанови Ради Європейського Союзу № 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів.