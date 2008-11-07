Комітет ЄП хоче посилити безпеку іграшок

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. Комітет з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів Європарламенту виступає за посилення безпеки іграшок.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому 6 листопада на засіданні Комітету проекті доповіді Маріанн ТІССЕН (група народних партій, Бельгія).

Депутати підтримали проект Директиви, запропонований Єврокомісією, однак також висловилися за певне посилення обмежень на використання хімічних субстанцій при виробництві іграшок, а також висловилися за повну заборону використання в іграшках важких металів.

Згідно з проектом Директиви, до іграшок відносять предмети, призначені для використання при іграх дітьми у віці до 14-ти років. При цьому, проект Директиви містить перелік предметів, які не можуть вважатися іграшками. До таких предметів, зокрема, віднесені святкові прикраси, колекційні предмети, призначені для використання дітьми до 14-ти років (наприклад, копії вогнепальної зброї), паззли з понад 500 деталей, феєрверки, відео іграшки чи ігрові приставки. Депутати також висловилися за те, щоб додати до цього переліку книжки для дітей, які не мають доданих елементів, таких як пластикові іграшки чи звукових елементів.

Згідно з проектом Директиви, виробник має гарантувати, що іграшки не містять токсичних речовин. При цьому, депутати вважають, що у випадку недоведеного науковими методами негативного ефекту для здоров’я дитини, іграшки також не повинні допускатися до продажу.

Депутати підтримали пропозицію Єврокомісії щодо того, що виробники та імпортери мають зберігати технічну документацію на іграшки протягом 10 років з моменту початку продажу іграшок на ринку ЄС.

Комітет зазначив, що всі попередження щодо того, для кого призначені іграшки, мають передуватися словом “Увага”. Крім того, іграшки для дітей у віці до 3 років мають відповідати більш жорстким вимогам безпеки.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту вже у грудні. При цьому, доповідач повідомила про початок погодження внесених депутатами змін з Єврокомісією та Радою ЄС найближчим часом з метою досягти компромісу вже у першому читанні.