Сенат Франції продовжив пенсійний вік пілотів до 65 років

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. Французький Сенат переніс пенсійний вік пілотів літаків з 60 до 65 років, незважаючи на страйки в Air France.

Як повідомляє AFP, відповідне рішення було схвалено в ніч з понеділка на вівторок.

“За” проголосували 200 депутатів Сенаті, “проти” – 139. В повному складі проти нових поправок до закону проголосували партії соціалістів, комуністів та “зелених”. Вони зазначали, що збільшення пенсійного віку для пілотів літаків може негативно відбитися на безпеці польотів в цілому. Самі пілоти Air France, які лише 17 листопада завершили свій чотириденний страйк, також заявляли про те, що продовження пенсійного віку зменшить безпеку польотів та ускладнить можливості для працевлаштування молодих пілотів.

Сенат також продовжив пенсійний вік для стюардес.

Сьогодні, як передає агентство, Сенат планує розглянути ще одну полемічну статтю проекту закону про фінансування соціальної сфери, яка передбачає можливість для всіх співробітників приватного сектору працювати до 70-ти років.