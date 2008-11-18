ЄІБ пропонує збільшити кредити для автовиробників

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) пропонує збільшити кредити для автомобільної промисловості в 2009-2010 роках.

Про це повідомляє AFP з посиланням на речника банку.

“ЄІБ запропонує (міністрам фінансів ЄС) збільшення на 20-30%, що відповідає 10-15 млрд. євро”, - цитує агентство речника ЄІБ.

За його словами, ці гроші підуть на надання кредитів, в тому числі для малого та середнього бізнесу. Частина грошей буде витрачена на підтримку транспортного сектору, зокрема, на розвиток більш екологічно чистих автомобілів, однак представник ЄІБ, не уточнив, яка саме.

Ініціатива банку оприлюднена через кілька днів після того, як стало відомо, що у жовтні продажі нових автомобілів в Європі скоротилися на 14,5% через глобальну фінансову кризу.

За словами представника банку, пропозиції ЄІБ будуть розглянуті на засіданні Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 2 грудня.