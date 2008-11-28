Білорусь та Німеччина обговорюють новий етап взаємин

Київ. 28 листопада. УНІАН. Білорусь і Німеччина обговорюють новий етап взаємин після скасування візових обмежень Євросоюзу стосовно ряду білоруських чиновників, включаючи главу держави Олександра ЛУКАШЕНКА.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, 27 листопада відбувся візит до Німеччини заступника міністра закордонних справ Білорусі Валерія ВОРОНЕЦЬКОГО.

Під час зустрічі В.ВОРОНЕЦЬКОГО з державним міністром МЗС ФРН Гернотом ЕРЛЕРОМ відбувся «зацікавлений і відкритий обмін думками по широкому спектру питань двосторонньої співпраці і взаємодії Білорусі та ЄС», а також розглянутий хід підготовки низки спільних заходів на 2009 рік по лінії зовнішньополітичних відомств двох країн.

Цього ж дня заступник міністра закордонних справ Білорусі зустрівся із заступником міністра з питань зовнішньої економіки – начальником головного управління зовнішньоекономічної політики Міністерства економіки і технологій ФРН Карлом-Ернстом БРАУНЕРОМ. «Під час зустрічі сторони висловили задоволення досягнутим рівнем взаємодії в рамках двосторонньої робочої групи з торгівлі та інвестицій. Була підкреслена взаємна зацікавленість у подальшій інтенсифікації співпраці між країнами в торгово-економічній та інвестиційній сферах, у галузі енергетики», - повідомили в прес-службі.

В.ВОРОНЕЦЬКИЙ звернув увагу на те, що підвищенню динаміки такої кооперації і нарощуванню обсягів двосторонньої торгівлі значною мірою сприяло б відновлення повномасштабної діяльності Білорусько-Німецької ради економічного співробітництва (БНРЕС).

Як повідомляв УНІАН, у Мінську з 3 по 5 листопада 2008 р. з робочим візитом знаходилася делегація Європейської комісії на чолі із заступником генерального директора генерального директорату із зовнішніх зв`язків Європейської комісії Х`ю МІНГАРЕЛЛІ. Під час переговорів сторони обговорювали перспективи подальшої взаємодії Білорусі та Європейської комісії з урахуванням рішення міністрів закордонних справ держав-членів ЄС про скасування візових санкцій для білоруських чиновників, включаючи Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА.