Комітет ЄП підтримує збільшення фондів гарантування вкладів населення

Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Комітет з економічних та монетарних справ Європарламенту підтримав пропозицію збільшити розміри фондів гарантування вкладів населення.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 8 грудня на засіданні Комітету.

Згідно з проектом доповіді Крістіана ЕЙЛЄРА (група народних партій, Німеччина), розмір відшкодування з фондів вкладникам банків у випадку банкрутства має бути збільшений до 100 тис. євро.

За пропозиціями Єврокомісії, підтриманими у проекті доповіді, передбачається встановити рівень відшкодування в 50 тис. євро з моменту набуття чинності директивою, і довести розмір гарантованого відшкодування до 100 тис. євро до кінця 2009 року. Нинішній рівень відшкодування становить 20 тис. євро, що вважається неадекватним більшості депозитів в ЄС.

Комітет також підтримав пропозицію Єврокомісії щодо того, що виплати відшкодувань у випадках банкрутства банків має становити 14 днів замість трьох місяців. Депутати, водночас, також закликали, щоб щонайменше 1 тисяча євро була доступною вкладникам протягом трьох днів у випадку гострої необхідності.

Передбачається, що нове законодавство має набути чинності вже до кінця 2008 року.