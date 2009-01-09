Ющенко готовий у реальному часі передавати ЄС дані про транзит газу
21:23, 09 січня 2009Новини ЄС
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Президент заявив про це прем`єру Чехії Тополанеку
Київ. 9 січня. УНІАН. Україна готова встановити обладнання, яке б у режимі реального часу передавало Європейському Союзу дані щодо транзиту газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній з прем’єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ прес-конференції в Києві.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна готова зробити все, щоб транзит газу був прозорим механізмом. Зокрема, Україна готова встановити на всіх шести своїх пропускних пунктах спеціальне обладнання, яке у режимі реального часу буде передавати європейським фахівцям інформацію щодо об’ємів газу, який надходить від РФ і транспортується територією України.
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