Росія через конфлікт з Україною закрила 100 газових свердловин

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Росія через конфлікт з Україною мусила закрити близько 100 газодобувних свердловин.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомив міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО.

«Загалом було закрито близько 100 свердловин», - сказав він.

Міністр не уточнив, який об`єм газу видобували ці свердловини.

Водночас віце-прем`єр-міністр Росії Ігорі СЄЧІН на прес-конференції в Брюсселі зазначив, що «Газпром» мусив закрити свердловини, щоб не створювати зайвого тиску в газотранспортній системі.